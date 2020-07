Temps Mieux à Ottignies – Louvain la Neuve  à la découverte de l'Arbre qui pousse

4e étape pour l’équipe de Temps Mieux. Ce dimanche, nous posons nos sacs dans le Brabant-Wallon à Ottignies-Louvain-la-Neuve dans une énorme ferme où pousse un arbre un peu particulier.

En effet, l’Arbre qui pousse c’est le nom d’un rêve. Une idée qui a germé dans la tête d’un groupe d’amis qui se sont posé cette question en revenant de voyage : "si l’on s’installe en Belgique, comment voudrait-on y vivre ?".

Ils ont trouvé ce lieu, cette ferme, qui les attendait et qui attendait le projet de l’Arbre qui pousse. Il s’agit d’un habitat collectif, coopératif, c’est un tiers-lieu rural où se croisent quotidiennement des artisans, des maraîchers, des formateurs, des apprentis et des habitants, petits et grands. C’est également un point de rencontres où se donnent des conférences, des formations et où se tiennent des événements festifs. Ici, on apprend, on grandit, on cultive, on agit et on sensibilise… C’est un lieu vivant, vibrant d’où émanent une énergie et un projet positifs.

Vous rencontrerez Pauline, l’une des fondatrices de l’Arbre qui pousse mais aussi Louis, l’un des initiateurs de l’atelier vélo. Nos héros de la nature Pablo et Joachim qui cultivent la terre chacun à leur façon. Vous découvrirez également le kot Planète Nature par l’intermédiaire de Manon, future présidente de ce kot à projet qui se veut respectueux de la planète et inspirant pour tout le campus de l’UCL.

