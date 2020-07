Reconversion professionnelle : le parcours inspirant d’Isabelle Gieilling

Isabelle est une multipassionnée. Elle voulait un travail qui puisse réunir toutes ses passions il a donc fallu qu’elle invente son métier. Elle a créé son blog : une seule vie, une seule planète. Là, elle a pu réunir tout, le rendu est créatif et joyeusement imparfait. On peut avoir des trucs et astuces pour faire un potager (en permaculture), on peut apprendre à conserver ses aliments, à faire ses meubles et ses bijoux… Elle a voulu montrer que sans se mettre la pression et sans se déconnecter de la vie moderne, on peut aller vers plus de simplicité et gagner en qualité de vie.

