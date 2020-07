Pauline Steisel et l'Arbre qui pousse : vivre de façon locale, durable et se reconnecter à l'essentiel

Pauline Steisel et l'Arbre qui pousse : vivre de façon locale, durable et se reconnecter à... Vous restez en Belgique cet été ? Nous aussi et c'est Temps Mieux ! Nous allons partir à la découverte de gens, de collectivités, d'associations de terrain, de ceux qui fabriquent demain...aujourd'hui déjà. Nous aurons 10 arrêts cet été.