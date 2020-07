Louis Jadoul et son atelier vélo : lieu d’échange citoyen et d’apprentissage

Louis et Jonas ont respectivement 22 et 23 ans et ils ont monté ensemble l’atelier vélo à l’Arbre qui pousse.

Tous les deux sont passionnés de vélo depuis l’enfance. Mais réparer et entretenir un vélo ça coûte cher. Les parents de Louis lui ont dit que s’il voulait continuer le vélo, il allait falloir qu’il apprenne à l’entretenir et à le réparer lui-même. Il a donc commencé à s’occuper de son propre vélo, puis ceux de ses proches, ensuite ceux des amis… et de fil en aiguille, il a commencé à avoir un peu d’argent pour ces réparations.

Il y a quelque temps, Louis et Jonas ont eu l’idée de créer un lieu d’échange citoyen et d’apprentissage. Louis connaissait l’Arbre qui pousse et il les a contactés pour savoir si leur projet les intéressait et justement ils cherchaient à développer ce genre d’initiative à l’Arbre qui pousse.

Louis est fraîchement diplômé d’ingénieur civil mais n’a pas l’intention de travailler dans ce secteur. Il a décidé de faire de sa passion son métier. Quand il voit ses amis sortis en même temps que lui travailler dans des grosses sociétés il est persuadé que ce n’est pas de ce monde dont il veut faire partie. Ses études sont un avantage, c’est sûr, c’est une corde de plus à son arc, mais ce n’est pas ça qui le passionne.

L’atelier vélo en est à ses débuts, il commence seulement à être monté mais à terme, cela devrait devenir non seulement un endroit où l’on répare les vélos mais aussi un lieu d’apprentissage et de formation où pourront venir celles et ceux qui veulent venir réparer leur vélo ou apprendre à le faire.

