Livre ou verre ? L’un ou l’autre, payez en Carol’or !

C’est dans un café bouquiniste que notre équipe a posé ses valises cette semaine.

Un endroit où l’on peut tout autant lire ou acheter un livre que boire une boisson réconfortante ou rafraîchissante selon la saison.

Un endroit où l’on peut aussi bien payer en euro qu’en Carol’or.

En Carol’or ? C’est quoi ça ?

Une monnaie locale qui circule dans Charleroi et qui permet de consommer en circuit court, maintenir la richesse dans le bassin carolo, gage de bonne santé économique et d’emploi. C’est aussi une manière de se réapproprier pacifiquement l’économie en redonnant du sens et de l’éthique à la monnaie.

C’est Valter qui a co-créé le Carol’or et qui œuvre à sa popularisation.

Une initiative créative… et quand on parle d’initiative et de créativité, cela nous mène inévitablement à Nathalie qui travaille à Composite.

Composite, c’est un lieu de travail où on aide et on accompagne des dizaines d’artisans sur 1000m² de bureaux et d’ateliers partager. On mutualise l’espace, les ressources mais aussi le réseau. Chacun travaille pour la communauté en plus de son travail personnel. C’est aussi un endroit où les artisans et les artistes se rencontrent, ce qui donne parfois naissance à des projets hybrides mais terriblement créatifs.

Charleroi se tourne donc vers l’avenir mais c’est aussi une terre d’histoire. Une histoire que l’on peut désormais découvrir par le biais de balade. Et justement, les balades, c’est ce que propose l’application Totemus créée par Benjamin. Une appli gratuite qui propose des parcours entre chasse au trésor et géocaching.

Ancrée dans l’histoire mais tournée vers l’avenir, Charleroi bouge et change positivement.

