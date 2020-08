Les Jardins de Longpré : un lieu de cueillette... et de confiance !

Les Jardins de Longpré, c’est le domaine de Guillaume Lohest à Wanze. Il voulait une ferme basée sur les principes de la permaculture avec la rentabilité du bio-intensif.

Pour l’aider dans sa démarche, il a fait appel à Michaël Dossin, installateur de microfermes et coach. Un tout nouveau métier qui a été créé récemment car la demande était de plus en plus forte.

Ensemble, Guillaume et Michaël ont travaillé sur le design des Jardins et sur l’implantation de différentes plantes.

Les Jardins de Longpré proposent aux particuliers de venir cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes. La confiance étant à la base des échanges, les cueilleurs pèsent leur récolte et note tout sur une facture qui leur sera envoyée.

Chacun vit sa transition à sa manière.

Anaïse, connaît bien les plantes et pour cause, elle est herboriste. Elle sait reconnaître et utiliser les plantes qui font du bien et qui nous gardent en bonne santé. Prendre soin de soi avec ce que nous procure la nature.

Sophie quant à elle a décidé de prendre le temps, un mode de vie plus "slow" qu’elle a décidé de partager via son blog "Slow in Liège". Elle y partage ses adresses et les bons plans par des articles fouillés. Et vivre slow, c’est non seulement plus responsable mais aussi… plus économique.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.