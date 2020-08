Les Jardins de Longpré : travailler la terre intelligemment, en collaboration avec les insectes

Les Jardins de Longpré, c'est le domaine de deux hommes: Guillaume et Michaël.

Guillaume n'est pas novice dans le domaine de l'agriculture mais quand il a démarré les Jardins de Longpré, il voulait une ferme à son image, qui véhicule ses valeurs et reflète sa personnalité. Pour lancer son projet, il a fait appel à Michaël.

Conseiller en installation de micro-ferme, voilà un nouveau métier qui a été créé avec la transition écologique. C'est dans ce job que Michaël s'épanouit. Il a coaché Guillaume et son équipe, a participé au dessin et à la mise en place des lieux. Et quel résultat!

Travailler intelligemment, en collaboration avec les insectes amène un résultat indéniable et une certaine rentabilité en quelques mois.

Mais il n'y a pas que des légumes, des aromates et des fruits aux Jardins de Longpré, on retrouve aussi un lien entre les habitants qui viennent cueillir ce dont ils ont besoin. Parce qu'ici, on fait confiance : les cueilleurs viennent, récoltent, pèsent et notent le tout sur une facture qui leur sera envoyée!

Et ça marche. Comme quoi, un autre mode de fonctionnement est possible, et Guillaume et Michaël le prouvent tous les jours.

