Les jardins d'Arthey soutiennent les porteurs de projets positifs

Les Jardins d'Arthey, c'est une coopérative dans laquelle on retrouve une ferme agroécologique, des porteurs de projets positifs et le sens de l'intégration sociale. Ces trois pôles ont été créés et réfléchis afin de se renforcer mutuellement. Et cela fonctionne puisque depuis leur création, les Jardin d'Arthey ont réussi à créer une dynamique positive.

Des entrepreneurs sont venus développer leur activité, créer leur emploi de rêve. Camille, par exemple. Ingénieur de gestion de formation, elle est devenue boulangère. Un emploi plus durable mais surtout qui, pour elle, a davantage de sens. Car c'est bien le but de la coopérative, sortir des chemins tracés pour suivre son rêve, sa passion mais aussi donner à certains la force de se lancer.

Et justement, aider les autres à changer leur manière de faire ou de vivre pour faire en sorte que demain soit meilleur, c'est aussi ce qu'à cherché à faire Jean-Christophe en créant sa page Facebook "Vivons bien, vivons belge". Par les réseaux sociaux, il a voulu faire connaitre les producteurs et les agriculteurs locaux en partageant et en laissant les membres du groupe partager leurs adresses et leurs bon plans. Sa philosophie est simple: faire vivre les acteurs locaux plutôt que les grosses multinationales. Un retour à l'essentiel en laissant les choses superflues de côté.

