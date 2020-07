La Grainothèque de Dom et ses 700 variétés de semences

La grainothèque de Dom, c’est immense vitrine pleine de trésors. Des dizaines et des dizaines de boîtes pour des milliers de graines qu’elle donne ou qu’elle échange.

Ce lien avec la terre, avec la récolte de semence remonte à l’enfance. Bien sûr, il y a eu des essais, des erreurs mais chaque fois, c’est une occasion de recommencer et de s’améliorer.

Comme tout le reste à la Pépinière, les graines de Dom sont gratuites, tout ce qu’elle demande c’est engagement. Que ceux qui viennent chercher des graines apprennent à les faire pousser, à récolter de nouvelles graines et de partager avec les autres.

Le but de Dom serait que chacun tende vers davantage d’autonomie alimentaire mais aussi de redonner aux gens l’envie de cultiver. Il y a des gestes et des pratiques qui ne doivent pas se perdre et pour les garder, le lien social est primordial.

