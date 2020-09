La ferme de Froidefontaine, le projet vivant de Nicolas, Alexis et Gaëtan

Nicolas, Alexis et Gaëtan sont à l’origine du grand projet de la ferme de Froidefontaine. Trois amis qui avaient à cœur de changer les choses. Et quel plus bel endroit que cette ancienne ferme fortifiée posée au milieu de la campagne condruzienne ?

Les trois comparses ont trouvé ici un espace qui permet une grande diversité. Ils ont, ensemble, su créer un endroit où se rencontrent les producteurs, les transformateurs et plus vastement, les porteurs de projets positifs et durables.

Mais ce n’est pas tout, la ferme est vaste et peut encore accueillir de nouvelles initiatives. C’est pourquoi les trois amis ont également décidé de se joindre à deux autres infrastructures (dont les Jardins d’Arthey), dans un appel à projet afin de développer davantage leur concept. Cette collaboration entre projets semblables leur semblait essentielle et collait parfaitement à leurs valeurs.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.