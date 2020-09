La ferme de Froidefontaine à Havelange, un lieu plein de vie

L’énorme ferme de Froidefontaine est un lieu magnifique et étonnant. C’est une ancienne ferme fortifiée cogérée par Nicolas, Alexis et Gaëtan.

Ici, on trouve des producteurs, des transformateurs, des artisans et d’autres porteurs de projets. Tous sont motivés et passionnés et souhaitent participer au développement de cet endroit plein de vie.

Vu la taille de la ferme, les possibilités sont nombreuses et d’ailleurs, on retrouve une grande diversité. Il y a bien sûr des parcelles cultivées mais aussi une cidrerie (la Cidrerie du Condroz) et de l’hébergement.

Un lieu qui est plein de vie mais très au calme, retiré dans la campagne condruzienne, une région que connaît bien Martin puisque c’est son bureau à ciel ouvert.

Martin est photographe, et même s’il a beaucoup voyagé, pouvoir photographier les beautés de notre pays est une chance et un émerveillement. Pour lui, il n’y a pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour avoir de superbes images. Il suffit de choisir le lieu et surtout le moment… et d’attendre. De prendre du temps. Une chose que l’on oublie trop souvent, pris par le tourbillon effréné de la vie.

Ce tourbillon, Caroline a décidé d’en sortir elle aussi. Elle a commencé sa transition à son retour de Barcelone et une prise de conscience de sa consommation trop importante. Elle a décidé de partager son expérience, ses recettes, ses adresses, ses bons plans sur un site, The Lemon Spoon. Un travail de longue haleine qui sera bientôt adapté en livre.

