L’Échappée, un modèle d’habitat groupé à Laeken créé par Marie et ses compagnons de route

À Bruxelles, la crise du logement est de plus en plus aiguë. Comment faire pour pallier ce problème ? Et si l’une des réponses était l’habitat groupé...

Cela a été la réponse de Marie et de ses comparses qui ont fonctionné étape par étape. Et la toute première d’entre elles a été d’écrire une charte. Quelques "règles" éditées par les créateurs du projet qui ont servi de base à la création de l’Échappée.

Ils ont ensuite créé une asbl, trouvé un terrain et entamé les démarches administratives. Un chemin parfois semé d’embûches mais les porteurs du projet ont toujours trouvé un moyen de les surmonter c’est aussi ce qui fait la force de cet habitat groupé.

Aujourd’hui, l’Échappée existe depuis 4 ans, compte 28 adultes, 15 enfants et aucun appartement vide.

Marie trouve ce qu’elle recherchait : une entre-aide, un soutien et une belle solidarité entre tous les habitants.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.