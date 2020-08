L'Échappée un habitat groupé qui sort du peloton

"L'Échappée", c'est l'histoire d'un groupe de citoyens qui a voulu s'échapper du peloton de la société bruxelloise traditionnelle.

Ils ont, ensemble, créé un habitat groupé. Ils sont réunis par le souhait de créer à Bruxelles un habitat alternatif qui réponde aux besoins d’espace, aux attentes sociales et aux préoccupations environnementales ainsi qu’aux possibilités financières de chacun et chacune.

Marie est l'une de cofondatrice à l'initiative du projet. Dans ce petit monde à part entière qu'elle a contribué à créer, elle trouve une entraide, une dynamique et un lien social qui lui manquait en vivant en ville.

Mais pour monter un tel projet, il faut y aller pas à pas. Il faut aussi visualiser tous les aspects, qu'ils soient juridiques, urbanistiques ou autre. Dans leur élaboration, les fondateurs de l'Échappée ont été aidé par Daniel qui fait partie de l'ASBL "Habitat et Participation".

Cette ASBL, en partie subsidiée par le Gouvernement bruxellois, a pour but d'accompagner les initiateurs de projet d'habitat groupé dans toutes leurs démarche. Une fois le projet mené à terme, Daniel se retire. Malgré tout, Habitat et Participation assure un suivi en cas de soucis. Car tout n'est pas toujours tout rose dans la cohabitation et des conflits peuvent parfois survenir.

Dans ce genre d'habitat, la gestion des déchets est importante. Dans ce cadre, beaucoup de personnes décident de réduire leur production. Certains décident même de passer au zéro déchet. C'est le cas de Sylvie et de sa famille. Et voulant démystifier cette transition, elle a créé un blog: Zéro Carabistouilles. Un nom qui veut tout dire! Elle se veut complètement transparente sur son expérience. Elle dispense des trucs, des astuces et surtout, avec Sylvie, on ne se met pas la pression. Chacun avance à son rythme afin de ne pas se laisser abattre par un échec.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.