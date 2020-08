L’aventure de Tandem Local, un voyage zéro déchet, zéro carbone

Temps Mieux à Wanze - Le portrait de "Tandem Local" - Extrait de Temps Mieux #6 : exploration des... L’équipe de Temps Mieux vous emmène cette semaine aux jardins de Longpré. Une micro ferme en permaculture imaginée et dessinée par Guillaume. Un projet qui a été mis en place grâce à Michaël qui a créé son métier grâce à la transition écologique. De gérant de magasin de téléphonie mobile, il est devenu coach et installateur de micro ferme. Vous restez en Belgique cet été ? Nous aussi et c'est Temps Mieux ! Nous allons partir à la découverte de gens, de collectivités, d'associations de terrain, de ceux qui fabriquent demain...aujourd'hui déjà. Nous aurons 10 arrêts cet été.