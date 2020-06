Jonathan Bradfer revient sur La Une avec "Temps Mieux !"

De l’intérêt pour la problématique, Jonathan déclare : "Reporter-voyageur, journaliste d’impact dans la sphère éco-citoyenne, j’ai à cœur depuis plusieurs années de découvrir aux quatre coins du monde des acteurs de changement positif. Le sens de mon travail est de partager leurs solutions pour la planète et leur pouvoir d’inspiration. A l’heure du monde d’après-confinement, face aux enjeux gigantesques et en quête de ce développement durable dont nous avons tous besoin, je suis très heureux d’incarner le projet "Temps Mieux". Heureux de découvrir cette Belgique en mouvement, ces citoyens belges déjà engagés sur un autre chemin et de partager avec vous les clés pour les accompagner."

Dans “Temps Mieux !”, Jonathan partira à la rencontre de ces héros du quotidien inspirants, et nous livrera une multitude de bons plans accessibles à toutes et tous.

Les contenus traités dans cette émission permettront une mise en avant d’infos et de renseignements pratiques. Ils mettront en lumière des initiatives de collectifs et d’associations de terrain, favoriseront la découverte de héros de la nature inspirants, de bons plans accessibles à toutes et tous. Le respect de l’environnement (nature, mobilité douce, climat, etc.) y occupera une place de choix, tout comme la mise en valeur de nos régions et de leurs porte-drapeaux qui agissent au quotidien chez nous pour le respect de la planète.