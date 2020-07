Interview : Jonathan Bradfer vous présente "Temps mieux"

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une.. Le premier numéro sera diffusé ce dimanche 5 juillet et à cette occasion, Jonathan s'est prêté au jeu d'une petite interview...

Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de ton parcours ?

J'ai la chance d'avoir déjà connu plusieurs vies professionnelles. Ce qui fait un parcours très riche et très réjouissant. Je suis entré à la RTBF en l'an 2000 comme pigiste au service des sports. Ensuite je suis devenu journaliste sportif. J'ai eu la chance de couvrir plusieurs fois Roland Garros et le tour de France, d'aller à une coupe du monde de football ainsi que de présenter le week-end sportif pendant plus de six ans.

Ma "deuxième carrière" débute en 2009 dans la rédaction du Journal Télévisé en tant que journaliste politique et l'un des "chroniqueurs" de la très longue crise politique de 2010-2011 quand la Belgique vivait "sans gouvernement". Présentateur joker du 13h puis présentateur du 15 Minutes avec Ophélie Fontana, j’ai eu la chance d’être un visage de l’info RTBF. Par ailleurs, j'ai également présenté Génies en herbe à mes débuts puis l'émission de débat et Libre échange qui a reçu de nombreux invités de marque

Depuis 2017, je parcours le monde en temps que reporter-voyageur sur les chemins du journalisme de solutions, à la recherche d'acteurs de changement positif. Avec Pascale Sury, (photographe pascalesury.com) nous avons présentés sur la RTBF la série documentaire "Un monde positif" tout l'été 2019 (avec de nombreux échos en radio et sur le web) ainsi que présenté un livre et un film lors de multiples conférences en Belgique. Depuis lors, je continue ce travail de reporter nomade à la rencontre des artisans du développement durable que je publie régulièrement dans le JT, Quel Temps!, les Belges du Bout du Monde,..."

Concrètement, "Temps Mieux" : qu'est-ce que c'est... et qu'est-ce qui t'a amené à t'investir dans ce projet?

Temps mieux c'est une excellent idée signée Hadja Lhabib et Nicolas-Xavier Ladouce dans le cadre de la thématique "services au public". Après la crise du Covid, la société belge se pose énormément de questions et il y a l'envie pressante d'imaginer le monde d'après. Nous avons eu l'envie de montrer qu'en Belgique, comme partout dans le monde, des citoyens dessinent déjà les contours d'une vie plus saine est un développement durable. Nous voulons tout simplement partager leurs solutions, leur donner la parole car leur pouvoir d'inspiration est important face aux grands enjeux de la planète. Les équipes de Temps Mieux ont pensé à moi pour incarner ce programme vu mon parcours et mon expérience sur le sujet. J’en suis plus que ravi !

Tu nous présentes une ou deux destinations où l'équipe de "Temps Mieux" va nous emmener cet été ?

Pour la première émission ce dimanche, nous découvrirons le petit monde de Desnié. Une ferme biologique, une coopérative, une école de permaculture tout près de Spa. Le lieu est magique, la nature grandiose et ceux qui vivent particulièrement inspirant, vous verrez. Ensuite nous traverserons la Wallonie et poserons nos valises à Tournai au sein de la Pépinière installée en plein cœur de ville. C'est une pépinière comme on l'entend mais également une pépinière d'idées, une grainothèque, un lieu où les citoyens se réunissent pour donner vie à de multiples initiatives positives.

Dans les fondamentaux de cet émission, on retrouve un "défi mobilité". Tu sais nous en dire quelques mots ?

C’est vraiment un petit défi sympa, et pas un exploit physique particulièrement impressionnant. L'idée est tout simplement de montrer comment rejoindre le lieu inspirant que nous avons choisi avec des moyens de déplacements doux et une mobilité active. Soit les transports en commun bien entendu mais également le vélo, la marche ou tout autre véhicule durable particulièrement appréciable sous le soleil estival. La lenteur nous offre plus de temps pour apprécier le moment… c’est une belle philosophie pour nos déplacements. Quand c’est possible !

Tu as visité le monde, aujourd'hui c'est ton propre pays que tu traverses... Qu'est-ce que tu préfères dans le fond ?

En rentrant de mon premier tour du monde, j’ai été particulièrement étonné de voir la Belgique autrement, de mieux percevoir la qualité de vie et la beauté qu'on peut trouver dans notre pays même si, c'est vrai, la densité de population est importante, il y a beaucoup de routes, beaucoup de magasins,… Mais il y a aussi une nature très ressourcante et nous avons envie de partager ce goût de "l’émerveillement à côté de chez soi"… En plus, grâce au contact avec le public belge lors de notre tournée de conférences, nous avons remarqué que le petit monde de la transition est particulièrement actif en Belgique. Ça a tout son sens de le mettre en lumière...

Dans "Temps Mieux", l'équipe fera la part belle aux initiatives locales, est-ce qu'il y en a qui te touchent plus particulièrement ?

Nous sommes encore actuellement en plein tournage. Nous avons déjà visité le petit monde de Desnié à Spa, la Pépinière à Tournai et le projet de l'arbre qui pousse à Ottignies. À chaque fois, en rentrant le soir, j'ai la banane je me rends compte que j'ai passé une excellente journée au contact de personnes très inspirantes et qui sont déjà en action. Des citoyens résiliant, créatifs, audacieux. Je ne pourrai pas choisir le projet qui m'a le plus inspiré pour le moment. Par contre, je suis convaincu que chaque petite pierre est essentielle et que nous avons tous un pouvoir par rapport à ce défi colossal de réinventer un autre monde. Un autre mode de vie, plus doux, durable et recentré sur les besoins essentiels plus que sur une consommation effrénée et destructrice pour la planète. Comme je l'ai dit au début de chaque émission, "changer le monde ça commence par moi, par chacun de nous, ici et maintenant."

Rendez-vous ce 5 juillet à 12h20 pour la première de "Temps Mieux".