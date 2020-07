Floriane Heyden et la coopérative des Jardins d'Arthey

Floriane est l’une des fondatrices des Jardins d’Arthey.

Cette coopérative où l’on accueille, où l’on produit, où l’on vend sa production mais aussi où on porte des projets. Un lieu plein de vie et d’activités variées. Un coin de nature tranquille mais pas perdu puisqu’il est à deux pas de Namur et bien desservi par les transports en commun. Ici on prône le travail manuel, le retour à la terre.

Dans ce grand domaine, chacun dispose de son espace mais on cohabite et tout le monde contribue à faire vivre les Jardins dans une dynamique positive.

Floriane et l’équipe offrent un espace pour permettre à celui qui le souhaite de lancer son projet porteur d’avenir, mais pas seulement. Rentrer dans la coopérative d’Arthey, c’est intégrer un cadre collectif qui peut leur apporter un soutien administratif par exemple. La coopérative possède déjà un point de vente partagé et un réseau permettant à un jeune artisan de se lancer.

La devise des Jardins d’Arthey : ensemble on va plus loin !

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.