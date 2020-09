Do it yourself : le projet de l'ASBL "Fais le toi-même"

Dernière étape de l'été pour Temps Mieux. L'équipe s'est rendue dans la capitale, à Ixelles chez "Fais-le toi-même". Un espace dédié au "do it yourself", au zéro déchet et à l'autoconstruction. Ce lieu bouillonnant de vie, de créativité permet à ceux qui s'y rendent d'apprendre à faire les choses eux-mêmes pour retrouver une certaines autonomie et se réapproprier une partie de leur consommation.

Elise a imaginé et créé cet endroit où l'on peut prendre des cours mais où l'on peut aussi venir avec ses propres idées et apprendre à les réaliser. Toutes les générations sont représentées et elles se côtoient dans un espace polyvalent.

Fais-le toi-même bénéficie du travail de Communa, une asbl qui s'occupe de récupérer les espaces vacants à Bruxelles et de les confier à des projets citoyens et porteurs. Donnez vie au vide, c'est le credo de l'équipe.

Juliet, elle, redonne vie aux vieux vêtements. Cette influenceuse mode a pour objectif de montrer que l'on peut être stylée sans trop consommer. Sur son profil Instagram, elle montre également comment chiner et comment modifier des vêtements soi-même pour les rendre plus actuels.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.