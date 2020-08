Concours – Vos entrées pour le Jardin des Hiboux

Le Jardin des Hiboux abrite plus de 75 rapaces, mais pas seulement. Vous trouverez également une mini-ferme avec des animaux de chez nous bien sûr mais aussi des animaux plus exotiques. Et pour les gourmands, des ruches sont également installées sur le site et donnent chaque année une récolte de miel délicieux. Cela vous plairait de remporter deux entrées pour découvrir ce petit monde à part, à Graide, au cœur de l’Ardenne ? Facile, répondez à la question suivante...

Tirage au sort ce vendredi 7 août !