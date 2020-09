Concours - Vos entrées pour le domaine de Chevetogne

Le Domaine de Chevetogne est l’un des précurseurs du tourisme vert et écoresponsable en Belgique avec par exemple, dès les années 80, l’installation de panneaux solaires et photovoltaïques pour alimenter le site en énergie verte.

Ici, on a 600ha d’espaces verts, de zones protégées, de promenade balisées, d’espaces de jeux… mais aussi une piscine en plein air et des étangs. On ne saurait pas s’embêter !

Si, dans les années 70, tout a été fait pour faciliter la circulation des voitures sur le site, aujourd’hui, on fait un peu machine arrière pour privilégier la mobilité douce et en particulier la circulation des piétons.

Le Domaine accueille chaque année près de 450.000 visiteurs et si vous aussi vous voulez venir vous amuser, vous balader et vous ressourcer, vous pouvez. Nous mettons en jeu cette semaine des entrée spour le domaine, chaque entrée sera accompagnée d’un t-shirt anniversaire de 50 ans du domaine provincial de Chevetogne et d’un tote bag.

Tirage au sort ce vendredi 4 septembre !