Concours – Une nuit à la belle étoile dans une réserve naturelle

À quelques kilomètres de Tournai, notre équipe est allée visiter Frasnes-les-Bassins. Une réserve naturelle ancrée sur le site d’une ancienne sucrerie, et située à 100m à peine de l’hôtel de ville d’Anvaing. Elle offre aux habitants et aux touristes de passage, un endroit calme et magnifique. Idéal pour les balades mais aussi pour prendre un temps de repos. Notre guide, Gatien Bataille, du CRIE de Mouscron, nous a fait découvrir les 19 bassins de décantation qui se sont transformés en véritable refuge pour la faune et la flore. Plusieurs événements sont organisés sur place tout au long de l’année. Vous pouvez d’ailleurs gagner des places pour l’un d’entre eux ci-dessous !

Tirage au sort ce vendredi 17 juillet !