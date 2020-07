Concours - À la découverte des Jardins d'Annevoie

Les Jardins d’Annevoie, un véritable écrin de verdure implanté en province de Namur depuis 1758. Un cadre magnifique où l’on trouve non seulement une nature merveilleuse mais aussi des jeux d’eaux uniques. Ici, par respect pour la faune et la flore, les travaux d’entretien sont réalisés sans machinerie, naturellement, biologiquement sans pesticides ni désherbants chimiques. Afin de préserver la biodiversité, on y pratique aussi le fauchage tardif. Vous voulez découvrir et redécouvrir cet endroit luxuriant ? Vous pouvez gagner un abonnement d’un an afin de pouvoir vous y rendre autant de fois que vous le voulez. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de répondre à une question !

Tirage au sort ce vendredi 31 juillet !