À la Source, Laura nous montre qu'une agriculture autrement, c'est possible

Quand elle a repris la ferme familiale, Laura a décidé de tout changer. D'une exploitation laitière avec de Holstein, qu'elle trouvait trop fragiles, elle est passée à une production plus diversifiée avec des races plus rustiques.

Elle a commencé par le maraîchage. Sur les principes de la permaculture et de la culture biologique, elle fait pousser des fruits et des légumes. Elle a ensuite lancé l'élevage d'un troupeau de vaches Highlands et de vaches Salers, bien plus résistantes que les Holstein.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle s'est aussi lancée dans la culture d'une variété ancienne d'épeautre avant d'accueillir les petits derniers du monde de La Source: les cochons laineux.

Ici, il n'y a pas de produits chimiques, tout est bio. Pas de "label" pour l'attester mais Laura travaille en toute transparence et il suffit de venir sur place pour s'en rendre compte.

Laura gère tout cela seule. Des journées bien remplies, fatigantes mais elle fait ce qu'elle aime, c'est pour elle un métier essentiel et qui a du sens. Pouvoir nourrir les gens localement et naturellement, quoi de mieux après tout?

Durant la période de confinement, la pression a été grande car énormément de personnes se sont fournies chez les producteurs de leur région. Pour Laura, cela a parfois été dur mais la jeune femme le prend très positivement. Cette expérience lui a permis de voir ses limites. Depuis le déconfinement, l'engouement est retombé.

Découvrez Laura, cette agricultrice au caractère bien trempé qui, dans sa micro ferme à taille humaine, nous montre qu'il est possible de faire de l'agriculture autrement.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.