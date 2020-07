À la découverte de la ferme de Desnié

Temps Mieux à Spa - Le petit monde de la ferme de Desnié (1/10) - 09/07/2020 Pour le premier arrêt, direction les hauteurs de la province de Liège, dans le petit monde de Desnié. Une ferme biologique et un lieu de formation à la permaculture. Nous rencontrerons ceux qui y travaillent comme Cécile et Renaud. On vous emmène ?