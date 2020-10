Chaque semaine, à partir 8 septembre, deux candidats qui se connaissent et s’apprécient (du moins pour le moment) vont s’affronter pour tenter de reproduire à leur façon une recette. Deux participants mais un seul vainqueur ! Chaque adversaire aura l’opportunité de mettre des bâtons dans les roues de son concurrent. Et c’est le buzzer qui peut tout faire basculer !

De la bonne bouffe (quoique ?), du rire, des buzzers, des surprises et les punchlines pimentées de Bénédicte Deprez et Florian Barbarot : c’est la recette ultime de " Stress en cuisine ", votre nouveau rendez-vous du mardi soir sur Tipik .

Attention au buzzer qui peut clignoter à tout moment : s’il est vert, une aide sera apportée au candidat le plus rapide ; s’il est rouge, gare à celui qui n’a pas réagi à temps ! © Will Anderson, RTBF

" Il y aura énormément de surprises. Et c’est ça qui est bon ! ", s’enthousiasme Bénédicte Deprez. Food lover inconditionnelle – " La bouffe, c’est la vie ", c’est elle qui le dit – l’animatrice de Pure et de l’Internet Show se chargera d’arbitrer le match entre nos deux candidats. Mais surtout de les titiller ! " Ce qui est chouette, ce n’est pas le résultat de la recette mais la préparation en tant que telle et au cours de laquelle il va se passer plein de choses. Les spectateurs ne savent pas ce qu’il va se passer, mais les candidats non plus ! On espère en tout cas surprendre tout le monde à chaque fois. "

Outre le concept, ce qui séduit l’animatrice dans l’émission, c’est le fait d’être en contact avec des inconnus. " Jusqu’ici, j’ai beaucoup été seule dans mon studio ou alors entourée de chroniqueur que je connais. Il y a un côté secret et rigolo dans le fait de tourner une émission avec des gens qu’on voit pour la première fois. Sur le plateau, je vais sortir des petites anecdotes puisque j’aurai ça dans mes notes et j’ai envie de les surprendre, de les faire rigoler et les spectateurs aussi. Je souhaite que tout le monde passe un bon moment ! "