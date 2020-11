Un zinneke de Bruxelles, un zinneke international ! Thierry de Coster reçoit le comédien et humoriste Kody

Un sourire tendre et sincère. Un humour qui dépasse nos frontières. Le petit garçon timide en a fait du chemin ! Petit, il faisait déjà rire ses camarades en classe. Après un parcours scolaire classique, ce grand fan de Belmondo s’est consacré à sa passion : la comédie ! Son talent est reconnu par tous ceux qui le croisent un jour. Sa gentillesse et sa bienveillance font de lui un artiste attachant et tellement talentueux.

Né à Schaerbeek, Kody a grandi parmi ses 7 frère et sœurs qui habitent aujourd’hui aux quatre coins du monde. Mais lui a choisi de rester à Bruxelles.

Kody nous emmène donc dans sa ville, tout d’abord dans le quartier des Marolles puis à Matonge, et on lui a réservé quelques surprises…

Ne manquez pas cette rencontre avec ce sympathique " ketje " de Bruxelles, ce dimanche, sur La Une, à 11H35.