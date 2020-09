"Stoemp, pèkèt… et des rawettes !" : Vivez les Fêtes de Wallonie autrement sur La Une

Ils sont accompagnés dans chaque ville d’un animateur originaire des lieux. A Liège, retrouvez Sara avec Maureen au Musée Tchanchès de la marionnette. A Namur, Thierry et Cédric Wautier vous présentent la Royale Moncrabeau et les 40 molons, ces satanés chanteurs-menteurs ! A Charleroi, Sara et Fanny Jandrain découvrent le Tour de la Madeleine, marche de 22 km, et trois géants célèbres, D’jean, D’jène et D'jambo. Sans oublier la rawette inédite, la recette des boulets préparée par Joëlle Scoriels et Thibaut Rolland et une reprise du Lac du Connemara à la sauce wallonne !