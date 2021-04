"Stoemp, Pèkèt… et des rawettes" revient cet été ! Entretien avec Fanny Jandrain

Dès cet été sur La Une, Fanny Jandrain monte à bord de Stoemp, Pèkèt… et des rawettes avec plein de nouveautés, tout en gardant les classiques qui font le charme de l’émission dialectale ! Elle l’annonce, la bienveillance sera le mot d’ordre de cette saison estivale ! Fanny Jandrain explique que le format de l’émission a évolué et qu’elle est désormais déclinée en prime, en plateau avec un(e) invité(e) et avec un format plus long de 26 minutes et un fil rouge durant toute l’émission. "On va partager avec l’invité tout son attachement à sa région et à ses traditions, à son folklore, son plat préféré du terroir ou encore sa connaissance des langues régionales. Tout ça dans une ambiance hyper chaleureuse, bienveillante et divertissante."

"Quand je rentre chez moi, l’accent carolo me fait sourire"

"L’objectif est de se replonger dans toutes les émotions qu’on peut ressentir quand on retourne dans sa région. Moi, par exemple, quand je rentre à Charleroi, il y a des expressions wallonnes qui me font du bien à l’oreille, l’accent carolo qui me fait sourire. Je ne suis pas spécialement attachée à un folklore, mais je suis plus attachée à mes racines, à ma région, à son histoire et aux gens qui la représentent. C’est là que j’ai grandi, mes parents y vivent toujours, j’ai été à l’école là-bas… Ce sont mes repères. J’ai des endroits qui sont comme des madeleines de Proust, où je me dis 'Ah, je me souviens quand j’étais petite et que j’allais là, c’était magique'. C’est plus un attachement personnel et un folklore à moi plutôt qu’un folklore qui se partage avec tout le monde." Fanny avait d’ailleurs déjà participé à Stoemp, Pèkèt… et des rawettes à l’occasion de la spéciale Fêtes de Wallonie !

2 images Fanny Jandrain dans le "Stoemp, pèkèt… et des rawettes ! Spécial Fêtes de Wallonie" © Jimmy Blibaum

Et du côté des nouveautés ?

"On retrouvera évidemment tout ce qui marchait bien dans Stoemp Peket. Il y aura toujours la valise avec des photos de notre invité pour se replonger dans son histoire. Il y’aura toujours les séquences où on parlera wallon avec les enfants, on leur proposera une phrase en dialecte en lui demandant s’il la comprend. Mais il y’aura évidemment beaucoup de nouveautés. Par exemple, il y aura des petites capsules où on partira à la rencontre des acteurs du folklore local de nos régions. On découvrira évidemment les grands classiques : des Gilles de Binche à Tchantchès en passant par les Macrales, les Ducasses, le Doudou, ou encore le Manneken Pis. Il y'aura aussi plusieurs surprises en rapport avec le cinéma et la musique avec des invités de marque. Tout ça se fera dans une ambiance estivale et à rythme détendu. On va se balader et prendre le temps."

"Cette nouvelle version sera riche en surprises !"

"Il est important de ne jamais oublier d’où l’on vient. On aime tous notre pays, on a tous envie de se replonger dans notre terroir, nos souvenirs, nos madeleines de Proust. C’est l’objectif de l’émission : faire découvrir des régions qu’on ne connaît pas, ou redécouvrir des régions qu’on connaît. Globalement, cette version de 26 minutes passera super vite car elle sera riche en contenu et en surprises ! Mais surtout, il y’aura énormément de bienveillance ! C’est vraiment le concept de l’émission, de la bienveillance tout en se replongeant dans ses souvenirs." Rendez-vous cet été !