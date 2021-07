"Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" reçoit ce vendredi 16 juillet, le dessinateur liégeois, Pierre Kroll !

Le bateau de « Stoemp, pèkèt … et des rawettes » et l’équipage vous donnent rendez-vous ce vendredi 16 juillet ! A bord, Fanny Jandrain et son invité, Pierre KROLL, ce liégeois de cœur, connu particulièrement pour son fameux coup de crayon !

Pierre Kroll sera l’invité de Fanny Jandrain pour nous parler de ses origines, de son terroir et des saveurs du wallon liégeois, …

Il est né au Congo, il y est resté un an et demi, et très vite, c’est Lîdje ( Liège) qui fera battre son cœur, il y grandit en famille.

Pierre Kroll connaît bien le wallon de Liège, il nous fera découvrir ses expressions préférées, les traditions de sa région et ses gourmandises…

Toujours en mode " vacances " et au fil de l’eau, un divertissement culturel rempli d’humour, d’émotions et de surprises…

Ce vendredi, Freddy Tougaux ouvrira sa " boîte à folklore " pour nous parler de Manneken pis tandis que Renaud Rutten nous parlera d’un ours polaire un peu spécial dans son " Jardin Extraordinaire ".

C’est à la ferme que les petits liégeois découvriront des mots wallons !

Mister cover clôturera l’émission avec son tube revisité à la sauce régionale !

Alors, " Evôye so l’batê " avec Pierre KROLL sur la Une ce vendredi 16 juillet à 20H15 !