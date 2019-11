"Qué novèle" Jean-Michel Saive ?!

Il manie la raquette comme personne, c’est le champion dans sa catégorie ! Jean-Michel Saive est l’invité de Thierry de Coster dans " Stoemp, Pèkèt ... et des rawettes ", ce dimanche, sur La Une. "Qué novèle" ? Ceux qui le connaissent savent qu’il aime tout particulièrement cette expression en wallon liégeois (= quelle nouvelle, quoi de neuf) et ce n’est pas la seule !

Jean-Michel nous emmène sur les traces de son enfance, et de son terroir, du côté de la Montagne de Bueren et de son ancienne école, Saint-Barthélemy. Au programme : une vidéo-surprise pour le champion de tennis de table, une petite leçon de wallon avec les enfants, les 400 ans du Manneken Pis, la fameuse " rawette " qui parodie un célèbre film, cette fois c’est "Top Gun" qui a été revisité, et enfin une petite chanson !

Rendez-vous sur La Une ce dimanche à 10H25.