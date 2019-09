"Stoemp, pèkèt... et des rawettes" : le divertissement qui met nos régions à l'honneur !

Qué novèle ? Quel dikkenek ! Ça va, biloute ? : qui n’a pas en tête une de ces expressions savoureuses ?

Pour la rentrée, la RTBF met les petits plats dans les grands et vous propose un tout nouveau divertissement culturel, gourmand et souriant, met à l’honneur nos régions, notre patrimoine, nos traditions gastronomiques, les habitants, leurs dialectes et leur humour.

Présenté par Thierry de Coster sur La Une et par Louise Moor sur Vivacité, le concept se décline en télé et en radio pour deux fois plus de plaisir.

Un moment de proximité, de diversité traduit en séquences variées proches des "djins", en compagnie d’un invité people qui se prête au jeu de la découverte.

Sur La Une, c’est à découvrir deux fois par mois dès le 15 septembre, le dimanche matin à 10h30. Sur Vivacité, rendez-vous chaque lundi à 19h30.

Le premier invité télé : Jean-Luc Fonck

Après un rap pêchu du générique, Thierry De Coster vous embarque en bus, tous les 15 jours, dans un parcours chaleureux, sympathique et bienveillant pour découvrir et faire vivre de manière divertissante les différents patois de Wallonie et de Bruxelles, leurs traditions, leur verve et leur humour. Un invité "people" le rejoindra à bord, prêt pour un voyage au cœur de nos richesses, mais aussi des musiciens (Pierre Theunis et ses impros...), sans oublier quelques dégustations de produits du terroir.

Thierry vous présentera également sa chronique, sous forme d’un portrait, d’une rencontre. Il partira à la recherche de personnages magnifiques, porteurs d’énergie positive : une couturière de 94 ans, un carillonneur, un débardeur... Il nous promet aussi des séquences humoristiques et des parodies, des surprises et des capsules inattendues, notamment pour le web et les réseaux sociaux.

L’émission est sous-titrée en français et se clôturera par la leçon du jour et la rawette...

► Plus d’infos sur la version radio juste ici.