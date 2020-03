Stoemp, pékèt,... A vos cotés !

En cette période difficile, l'objectif de "Stoemp, pékèt,..." est, avant tout, de rester à vos côtés !

Que ce soit pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs, nous voulons, vous accompagner au mieux durant ces semaines particulières.

Nous serons donc présent en télé , avec des best of contenant nos meilleurs moments chargés d'émotion ou les moments qui vous ont fait le plus rire !

Pour la radio, une émission en direct avec des chroniqueurs en studio, en duplex et en direct depuis leur maison.

Nous sommes également présent sur Facebook, pour un maximum de contenus inédit !