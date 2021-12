" Sot’rèyes, bièst’rèyes èt boulètes " : La BD Gaston Lagaffe, adaptée en wallon liégeois !

" Sot’rèyes, bièst’rèyes èt boulètes "

C'est le tome 16 de la collection, "Gaffes, bévues et boulettes", qui a été adapté en wallon !

Gaston, le roi de la gaffe, profite de la saveur et de la truculence des mots en wallon liégeois !

Une belle initiative de la maison d’édition Noir Dessin Production ! Cette maison d’édition, spécialisée dans la publication d’ouvrages sur le folklore et les traditions de chez nous, continue à promouvoir la langue wallonne à travers la BD.

M'anfin ! Vola asteûre qui dji djåse walon !

Après ses amis Tintin, Natacha, Pierre Tombal, le Vieux Bleu et les Schtroumfs, c’est Gaston, le héros le plus cool de la BD, qui va parler en wallon liégeois !

Avec l'aide et la participation de l'auteur liégeois, Paul-Henri Thomsin, l'univers drôle et décalé de Gaston a subi un petit lifting avec les expressions et les mots de la langue wallonne.

L'occasion d'inviter sous le sapin ce grand garçon un peu "roûvisse", comme on dit chez nous, non ???