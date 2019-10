Nouvelle émission "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" avec le grand Jojo !

Bonus : Le Grand Jojo met l'ambiance - Stoemp, Pèkèt ... et des rawettes - 11/10/2019 Ce dimanche, dans "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes", Thierry de Coster reçoit notre Grand Jojo national ! Le Grand Jojo nous parlera de son enfance, de son quartier, les Marolles, et du bruxellois qu'il pratique depuis qu'il est enfant et qu'il parle encore volontiers avec ses copains. Les petits mots de sa langue régionale ne manqueront de pimenter la conversation. Au programme notamment : une petite leçon de wallon avec des enfants, une petite visite à la Batte à Liège, la rawette, une parodie d'un extrait de film culte, cette fois en bruxellois, le tout dans la bonne humeur et même en chanson ! Rendez-vous ce dimanche 13 octobre sur la Une à 10H30 !