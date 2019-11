C’est un visage bien connu à la RTBF. Il dirige le service des Sports et vous avez rendez-vous avec lui, le lundi, dans la Tribune. Michel Lecomte sera l’invité de "Stoemp, Pèkèt…et des rawettes !" ce dimanche 24/11 sur La Une.

Thierry de Coster est allé à sa rencontre dans son village d’enfance, à Verlée, dans l’entité d’Havelange.

Michel Lecomte nous invite à découvrir son univers tout en émotion et en wallon… Une langue qu’il parle d’ailleurs très bien !

Au programme, aussi, une petite leçon de picard avec des enfants, la rencontre d’Aline et de sa fille, Claire : Aline est la guide touristique la plus "jeune" de Liège … A 97 ans, elle déborde d’énergie et d’histoires à nous raconter … Enfin, la "Rawette", la parodie d’un grand classique du cinéma, revisite James Bond en wallon …

Un rendez-vous à ne pas manquer, ce dimanche 24/11, sur La Une, à 10H25 et aussi en soirée, juste avant Studio Foot !