Mi p'tit fi, min p'tit pouchin, non, peut-être ! ... Quelle langue régionale connaissez-vous ? Petit tour d'horizon...

Savez-vous qu’à côté du wallon, du picard, du borain, du bruxellois, on parle aussi le gaumais (ou lorrain roman), ou encore, entre autres, le champenois chez nous ? Un petit coup d'oeil sur la carte témoigne de la richesse de notre patrimoine dialectal.

Nos langues régionales restent des éléments fondamentaux d’identification culturelle, elles véhiculent une charge affective certaine, et toute notre histoire…

Oui, plutôt " Langues régionales endogènes " que "dialectes", car c’est le statut que nos langues ont depuis 1990. Une reconnaissance de leur grande richesse et de la nécessité de les promouvoir et de garantir leur pérennité dans la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les langues régionales et tout leur univers réveillent un incroyable sentiment, presque viscéral, qui nous rattache à nos racines .

Les langues régionales sont les langues de l’émotion, elles vont chercher ce que nous avons de plus profond en nous : notre attachement à la région où nous avons grandi, où nous vivons, à nos traditions, à notre folklore, à notre histoire, à nos " Boûkètes ", nos " Tartes al’ djote ", nos " coucoubaques " et autres " Smoutebollen " …

La carte englobe tous les parlers développés parallèlement au français sur le territoire de la Fédération, qu’ils relèvent de l’aire romane (champenois, lorrain, picard, wallon) ou de l’aire germanique (le brabançon bruxellois, le thiois ou francique carolingien, le luxembourgeois ou francique mosellan).

Il n’y a eu pas de recensement récent sur la vivacité de nos langues régionales, on peut toutefois souligner que le wallon est, par exemple, l’une des langues régionales les plus parlées en Europe, quand on le compare aux autres dialectes !

L'expression du jour ....

Une petite expression pour terminer, et aujourd’hui, ce sera en wallon liégeois, elle illustre le caractère imagé et toute la saveur de nos belles langues régionales :

Potchî foû d’ sès clicotes !

Littéralement : Sauter hors de ses chiffons.

Ce qui signifie : " S’énerver, être excédé…

Fåt-st-assoti ! I m’ fêt potchî foû d’ mès clicotes !

C’est à devenir fou ! Il m’énerve, il m’exaspère !

Al saminne !