Goal ! Goal ! Nosse Roger Laboureur est l’invité de Thierry de Coster, ce dimanche !

Roger Laboureur, c’est une voix, un sourire et d’inoubliables commentaires sportifs, notamment lors de l’épopée des Diables Rouges en 1986, à Mexico ! Tant de matchs, et autant de commentaires vibrants, très professionnels, humains et toujours empreints d’une petite touche d’humour bien à lui.

Né à Andenne, Roger Laboureur n’a jamais quitté sa région. " Bienvenue à Andenne, la plus belle ville du monde ! ", dira-t-il à Thierry de Coster lorsqu’il le rencontre au pied de la Collégiale, pour évoquer ses racines, son enfance, son histoire…

Roger Laboureur nous emmènera aussi dans un endroit qu’il connaît bien au centre-ville, pour un petit clin d’œil à sa famille et à ses amis.

Saviez-vous que Roger Laboureur parle bien wallon ? Il comprend même beaucoup d’autres langues régionales de notre pays, grâce, notamment, à tous ses déplacements lorsqu’il était journaliste à la RTBF.

Son mot préféré ? Språtchî…. Il vous expliquera pourquoi !

Ne manquez pas Roger Laboureur sur La Une, ce dimanche, à 11h25.