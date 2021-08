Fanny Jandrain reçoit Jérôme de Warzée en bord de Meuse

Le bateau de " Stoemp, pèkèt … et des rawettes " restera à quai ce vendredi 6 août. Météo oblige. C’est donc en bord de Meuse que Fanny Jandrain recevra Jérôme de WARZEE. Humoriste, chroniqueur radio et présentateur du Cactus sur la RTBF !

Jérôme de Warzée sera l’invité de Fanny Jandrain. Avec lui, on va babeler, on va zwanzer. Mais quel zivereer celui-là ! Il nous parlera de cet accent brusseleir si naturel chez lui, il est né à Bruxelles et il n’a jamais quitté la capitale.

Cet humoriste aura plus d’une surprise dans sa valise, vous allez le découvrir comme vous ne l’avez jamais vu !

Malgré la pluie, le ton sera à la bonne humeur ! Jérôme aura même le grand privilège de suivre un cours de wallon liégeois avec un hôte qui en connaît un rayon sur la langue de la cité ardente !

Cette semaine, Freddy Tougaux ouvrira sa " boîte à folklore " pour nous nous faire découvrir la marche de Saint-Roch à Thuin. Et dans son jardin extraordinaire, Renaud Rutten nous présentera des insectes qui ne manquent pas d’idées …

Les enfants seront évidemment au rendez-vous pour découvrir les petits mots en langue régionale.

Et comme chaque semaine, le groupe Mister Cover mettra l’ambiance en revisitant un tube de l’été !

Alors, rendez-vous avec Jérôme de WARZEE sur la Une, ce vendredi 6 août, à 20H15 !