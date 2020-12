"D’a rèscontré Sint-Nicolèy"… Une petite chanson en wallon liégeois pour Saint-Nicolas, avec Didier Boclinville !

Hier, on a préparé les assiettes, scruté la cheminée, la porte, ou peut-être la fenêtre et bien sûr, on a chanté !

On connaît sans doute un petit refrain appris à l’école ou à la maison pour Saint-Nicolas.

Le comédien et humoriste liégeois , Didier Boclinville, qui maîtrise très bien l’une de nos belles langues régionales, a eu la très bonne idée de traduire l’une des chansons de Saint-Nicolas en wallon liégeois, et il en a même fait une petite vidéo.

Dj’a rèscontré Sint-Nicolèy….. J’ai rencontré Saint-Nicolas….

On connaît bien cette chanson, et à présent, on va pouvoir essayer de la chanter en wallon !

Allez , on essaie, c’est parti !