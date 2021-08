C'est avec Maureen LOUYS que " Stoemp, pèkèt … et des rawettes " vous donne rendez-vous ce vendredi 13 août !

Le bateau de " Stoemp, pèkèt … et des rawettes " vous donne rendez-vous ce vendredi 13 août, avec à son bord la pétillante Maureen LOUYS, un visage incontournable de la RTBF et plus particulièrement de l’émission " The Voice " !

Maureen Louys sera l’invitée de Fanny Jandrain, et avec elle on va " djåzer walon " ! Originaire d’Embourg, à une dizaine de kilomètres de liège, Maureen nous parlera de son enfance, de ses origines et de son terroir. Liège sera donc à l’honneur !

C’est au rythme d’une croisière sous le soleil que Maureen nous parlera de ses gourmandises liégeoises si chères à son cœur ! Vous découvrirez toutes ces petites et savoureuses expressions qui l’accompagnent depuis l’enfance et qui, pour l’instant, lui parlent tout particulièrement en tant que future maman ….

Cette semaine, Freddy Tougaux ouvrira sa " boîte à folklore " pour nous parler des Blancs-Moussîs de Stavelot. Dans son jardin extraordinaire, Renaud Rutten nous présentera une maman autruche et toute sa petite famille….

Comme chaque semaine, les enfants seront au rendez-vous pour découvrir les petits mots en langue langue régionale.

Et comme chaque semaine, le groupe Mister Cover sera à bord pour revisiter un tube de l’été !

Alors, rendez-vous avec Maureen LOUYS sur la Une, ce vendredi 13 août, à 20H15 !