“Sous la surface” : le combat d’une mère pour retrouver son mari disparu

Cette mère comprend très vite qu’il menait une double vie suite à la découverte d’une perruque et d’une carte d’identité avec un autre nom quelques heures après sa disparition. Dans quelles affaires trempe son mari ? A-t-il impliqué le cabinet ? A-t-il mis en danger sa famille ? Faith va tenter de le découvrir envers et contre tous.

Eve Myles interprète une femme courageuse et forte dont on suit également la fragilité et l’émotion. L’interrogation et le doute vont faire partie à présent du quotidien de Faith qui voit sa vie se transformer en cauchemar.