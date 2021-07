Ne ratez pas les derniers épisodes de la série britannique événement "Sous la surface" !

Cet été, la série saluée par la critique "Sous la surface" était de retour pour une seconde saison sur La Une. Au programme : thriller au scénario qualitatif et immersion dans les plus beaux paysages gallois. Découvrez le point d'orgue de l'intrigue! Faith arrivera-t-elle à percer les mystères de l'enquête ?

Vu le très beau succès de la première saison de "Sous la surface" (Keeping Faith) en version originale l'année passée, il était tout naturel que La Une vous propose la suite de la saga cet été. Ce jeudi 22 juillet à 20h05 se déroule le dénouement tant attendu de la seconde saison. Et pour (re)voir la saison 1 en intégralité ainsi que les précédents épisodes de la saison 2, rendez-vous sur Auvio ! Petit bonus non-négigleable : elle est disponible en version multilingue. La raison de cette double version ? Les séries galloises ont une particularité étonnante, peu rencontrée ailleurs dans le monde : elles sont tournées en deux langues en même temps, le gallois et l'anglais. Si la volonté de mettre la culture galloise en avant est bien comprise, le souhait d'avoir une version anglaise s'explique par l'internationalisation des séries et le besoin d'une audience plus large. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.