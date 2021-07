Eve Myles crève l'écran dans la série évènement "Sous la surface" : retour sur 3 séries qui ont marqué sa carrière

La série britannique évènement "Sous la surface" est de retour pour une seconde saison de 6 épisodes sur la Une. Ce thriller salué par la critique pour sa qualité scénaristique vous promet une immersion dans les magnifiques paysages du Pays de Galles. La série est portée par Eve Myles qui crève l'écran. Retour sur 3 séries qui ont marqué la carrière de l'actrice. Créée par Matthew Hall en 2018, cette série galloise produite par la BBC a séduit le public grâce à son authenticité et son suspense. Sous la surface (Keeping Faith en version originale) a eu un tel succès en Europe que la série a eu droit à son adaptation française Gloria que vous avez peut-être suivie sur La Une il y a quelques mois. Une troisième et dernière saison a d'ailleurs déjà été commandée et tournée, pour votre plus grand plaisir ! En attendant, ne ratez pas cette saison 2 inédite tant attendue, tous les jeudis à 20h15 sur La Une. Les épisodes 3 et 4 sont à retrouver ce jeudi 15 juillet. Et pour (re)voir la saison 1 en intégralité et en version multilingue, rendez-vous sur Auvio !

Le pitch ? Dix-huit mois après avoir découvert que son mari disparu menait une double vie, Faith (jouée par Eve Myles)est plongée dans une nouvelle affaire. Sa cliente, une fermière locale est accusée du meurtre de son mari. Alors que Faith cherche des réponses, la possibilité que son mari, Evan, soit libéré de prison menace de bouleverser une nouvelle fois sa vie. Eve Myles crève l'écran dans ce premier rôle. Retour sur la carrière de l'actrice à travers 3 séries marquantes.

Eve Myles, "un des secrets les mieux gardés du Pays de Galles "

Eve Myles pointe le bout de son nez en 1978 au Pays de Galle. Dès l'enfance, elle est déjà passionnée par le cinéma et par le théâtre. Elle intègre la prestigieuse école galloise de " Ysgol Maes Y Dderwen ". Elle est d'ailleurs dans la même classe que l'acteur Steve Meo (un acteur gallois reconnu, High Hopes, Baker Boys). Après sa formation comme actrice et l'obtention du diplôme de lettres au Conservatoire de musique Gallois Royal et Drame de Cardiff, elle s'installe à Londres pour entamer sa carrière, aussi bien sur scène qu'à l'écran. Voici 3 séries qui ont marqué sa carrière.

1. Doctor Who

En 2005, Eve Myles décroche un rôle dans le court métrage Colditz : La Guerre des évadés. Le film est un véritable tremplin pour sa carrière. Il lui permet de se faire connaître et d'obtenir un rôle (celui de Gwineth) dans la série culte britannique Doctor Who. Saviez-vous qu'historiquement, Doctor Who est la série de science-fiction la plus longue de tous les temps ? Elle compte 846 épisodes et... de nouveaux sont en cours de production ! Le producteur de la seconde série de Doctor Who, Russel T Davis explique d'ailleurs à propos de l'actrice : "Cela m'a été confirmé : elle est un des secrets les mieux gardés du Pays de Galles".

2. Torchwood

Le producteur a un réel coup de coeur pour l'actrice. L'année suivante, il décide donc de lui écrire un rôle sur mesure. En effet, le rôle de Gwen Cooper dans la série Torchwood est spécialement créé pour Eve Myles. Cette interprétation lui permet d'ailleurs d'être lauréate aux BAFTA Awards de la Meilleure Actrice en 2006. Dans cette série commandée par la BBC, Eve Myles donne la réplique au célèbre John Barrowman (Arrow, Reign).

3. Keeping Faith (Sous la surface)

En 2018, elle obtient son premier rôle principal solo en jouant l'héroïne de la série "Sous la Surface" (Keeping Faith en anglais). Elle incarne Faith. Et pour la petite anecdote : l'actrice n'a pas accepté le rôle directement. La raison ? Elle l'explique sur le site touristique du Pays de Galles : "J’avais 38 ans quand on m’a proposé le rôle de Faith, et je n’avais pas parlé gallois depuis l’âge de 12 ans… et encore, à l’école à l’époque on n’apprenait que les bases, une heure par semaine. Comment diable allais-je apprendre huit heures de scénario en gallois ?". Un challenge qu'elle su relever haut la main. ll suffira d’en juger par vous-même en découvrant la série en version multilingue (anglais et gallois).

Retrouvez la saison 2 du thriller psychologique "Sous la surface" tous les jeudis à à 20h15 sur La Une. Et n'oubliez pas de (re)voir la saison 1 en intégralité sur notre plateforme Auvio !