Eve Myles a dû apprendre le gallois pour la série "Sous la surface"

Très réticente quant à ce challenge, l’actrice principale qu’on a pu découvrir dans Torchwood a finalement accepté la proposition du producteur : "J’avais 38 ans quand on m’a proposé le rôle de Faith, et je n’avais pas parlé gallois depuis l’âge de 12 ans… et encore, à l’école à l’époque on n’apprenait que les bases, une heure par semaine. Comment diable allais-je apprendre huit heures de scénario en gallois ?” déclare-t-elle dans une interview accordée à Wales, le site touristique du Pays de Galles.