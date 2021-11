SOS sages-femmes : les deux premiers épisodes arrivent sur La Une

La série raconte les aventures de Jenny Lee, une jeune sage-femme dans les années 1950. L’un de ses premiers postes était dans le couvent au centre des communautés pauvres de l’East End londonien dans les années 1950. Elle se retrouve alors propulsée au centre d’un milieu défavorisé qu’elle n’imaginait pas exister . Dans cet environnement qui la dépasse parfois, elle assiste toujours à une ou plusieurs naissances. Elle travaille de concert avec un médecin et six autres sages-femmes, dont certaines sont des religieuses.

En 1957, Jenny Lee, jeune fille de bonne famille, devient sage-femme dans un couvent du quartier le plus déshérité de Londres pour oublier un amour impossible. Comme entrée en matière, elle assiste aux accouchements d’une jeune fille de 23 ans qui en est à son quatrième enfant, sans pères, et d’une femme déjà mère de 24 enfants. De surcroît, elle prend en charge une patiente atteinte de syphilis…

Jenny s’est vite adaptée à sa nouvelle vie, grâce à la gentillesse de ses collègues Trixie et Cynthia et à la bienveillance des sœurs. Face à la surcharge de travail, la mère supérieure, sœur Julienne, a engagé une sage-femme stagiaire. La surprise est de taille quand Chummy, une très grande fille au nom à rallonge imprononçable, se présente. Mais très vite, sa gentillesse et sa réserve lui attirent la sympathie générale…

