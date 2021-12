SOS sages-femmes, des femmes devant et derrière la caméra

Si le feuilleton doit en partie son succès phénoménal grâce à un casting parfait, emporté par de jeunes actrices quasi inconnues chez nous, le scénario n'est pas en reste.

Car derrière l'adaptation des romans de Jennifer Worth, on retrouve Heidi Thomas. Cette brillante scénariste est reconnue et récompensée pour différentes séries (Cranfield, et surtout le revival de Maîtres et Valets) et téléfilms de la BBC. Elle est également productrice exécutive de "SOS sages-femmes". Thomas déclare à ce propos:

"Au cours des deux ou trois dernières années, il est devenu beaucoup plus courant que des scénaristes soient nommés producteurs exécutifs de leurs propres émissions, un rôle que j'ai récemment assumé. Cela donne à l'écrivain plus de contrôle sur son travail, y compris un siège devant l'écran de contrôle sur le tournage et au montage."

La série phénomène de la BBC, qui réunit en moyenne 9 millions de téléspectateurs est, comme dit plus haut, inspirée des mémoires de Jennifer Worth, véritable sage-femme et infirmière dans les années 1950 à Londres. L’auteure n’a malheureusement jamais connu de son vivant le succès de la série télévisée qu’elle a inspiré. En effet, l'écrivaine est décédée en 2011, à 75 ans, alors que la diffusion de la série a commencé en 2012.

