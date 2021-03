Le nombre 42 serait la réponse à tout : on vous explique pourquoi

Depuis, le nombre choisi totalement au hasard par l’auteur s’est répandu comme un virus dans la culture geek ! Doctor Who, X-Files, Dr House, Lost mais aussi Google, Wikipédia et World of Warcraft, les allusions se propagent dans de nombreux domaines et reviennent constamment comme un clin d’œil pour les initiés…

Le fameux nombre sur votre petit écran

La série 100% belge Unité 42 sortie en 2017 a fait l’unanimité sur son passage : La Rochelle, le FIFF et la presse ont été séduits. Si vous l’aviez manqué à sa sortie, c’est l’occasion de vous laisser séduire à votre tour, car la série est entièrement disponible sur Auvio !

Unité 42 fait partie de cette longue lignée de séries belges à succès, lignée qui n’est pas près de s’arrêter puisque le Fonds Séries FWB-RTBF développe de plus en plus de projets. En effet, plusieurs séries belges ont déjà été tournées et seront diffusées prochainement sur les chaînes de la RTBF et sur Auvio.

Parmi elles, Baraki et Coyotes, la première étant un mini-format (20x26 minutes) qui est le portrait d’une famille belge atypique, avec une approche décalée dans le style anglo-saxon. La deuxième est une comédie dramatique plus sombre, dans un format plus traditionnel mais avec moins d'épisodes (6x52 minutes) ayant pour thème le scoutisme.

À découvrir prochainement sur les chaînes de la RTBF et sur Auvio !