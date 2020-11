"Invisible" : participez à l'avant-première en ligne de la nouvelle série belge !

Invisible, votre nouvelle série belge, débarque le 22 novembre sur La Une et Auvio ! Vous ne pouvez plus attendre ? On vous offre la possibilité de découvrir les deux premiers épisodes en avant-première exclusive le jeudi 19 novembre à 20h !

À défaut de pouvoir vous inviter dans une belle salle de cinéma, l'idée est de se réunir au même moment, en ligne, pour découvrir cette toute nouvelle série belge. Comment ? Tout simplement en rejoignant le groupe Facebook du Séries Corner, le coin des passionnés de séries !

Le rendez-vous est donné à 20h pour une interview du comédien Roda Fawaz, qui interprète Ayoub, l'un des personnages principaux de la série. Ensuite, nous vous enverrons un lien privé Auvio pour regarder les deux premiers épisodes en même temps, comme si nous étions tous ensemble. Le lien ne sera disponible que pendant la soirée, ensuite, il sera trop tard !

Des membres de l'équipe des séries belges et du Séries Corner seront présents pour récolter vos avis et vos commentaires sur ce début de saison, et faire vivre l'événement pour créer une véritable Watch Party.