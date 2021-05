"Coyotes" : mais où avez-vous déjà vu ces acteurs et actrices ?

Plus que quelques jours avant de découvrir votre nouvelle série belge, "Coyotes". Pour patienter, on vous présente le casting. Vous y découvrirez des visages familiers des séries belges, aux côtés de petits nouveaux. Présentation.

Propriétaire du terrain sur lequel les scouts ont planté leurs tentes et mère de Marie dans "Coyotes", Valérie Bodson enchaîne les séries belges cette année. On l'a en effet vue dans "Invisible" sous les traits de Madame Lambert, l'assistante sociale. La comédienne luxembourgeoise est également connue pour avoir joué dans le film "JCVD" ou pour ses rôles dans "Illégal" et "PuppyLove" .

Au cinéma, la carrière de Steve Driesen décolle grâce au film "Landes" pour lequel il remporte le Magritte du meilleur espoir masculin en 2013. À la télévision, le comédien a participé à de nombreuses séries comme "Section Zéro", "Amnêsia", "Les rivières pourpres", "Victor Hugo, ennemi d'État" et "Prise au piège" . Dans "Coyotes", il prête ses traits à Moyersoen, un homme sombre et dangereux que les Coyotes devront affronter à de nombreuses reprises.

Flic téméraire dans "Coyotes", Isabelle Defossé est surtout connue pour sa carrière sur les planches qui débute notamment au théâtre Le Public avec "Un tramway nommé Désir". Plus récemment, elle a surtout joué dans "Lisbeths" avec Georges Lini, un spectacle qu'elle a joué pendant trois ans et dont la dernière représentation a eu lieu en mai 2020. Les plus assidus du petit écran (et des séries belges) l'ont peut-être aussi aperçue en 2006 dans la série "Septième Ciel Belgique" où elle interprétait Maya Speltinckx pendant 12 épisodes.