"Coyotes" : découvrez les lieux de tournage de la série belge (carte interactive)

Coyotes - Bande-annonce - Coyotes - 20/04/2021 Quand des scouts découvrent un cadavre et des diamants, c’est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence. A l’aube de l’âge adulte ou usés par les réalités de la vie, tous vont tester et confronter leurs certitudes sur la loyauté, l’amour, l’amitié et le destin. Tout cela sous la chaleur d’un été qui va tout changer.